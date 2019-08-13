2019-08-13T09:31:51+03:00
Общество

В Сургуте создадут сквер молодожёнов

Там же оборудуют парковку и зону отдыха
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте создадут сквер молодожёнов. Фото Дворца Искусств СургутаВ Сургуте создадут сквер молодожёнов. Фото Дворца Искусств Сургута
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Около Дворца торжеств в Сургуте создадут сквер молодоженов. Он появится справа от ЗАГСа, где растут вековые сосны.

Как сообщает администрация города Сургута, слева планируется обустроить парковку на 65 мест и зону отдыха.

По словам Алексея Жердева, который временно исполняет обязанности главы города Сургут, проект не локальный проект. В планах администрации города до 2021 года обустроить территорию от Дворца торжеств до перинатального центра, сделав ее единой пешеходной зоной отдыха, интересной для сургутян любых возрастов.

Он также добавил, чтобы благоустроить все общественные пространства в Сургуте, городу нужно 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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