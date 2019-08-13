2019-08-13T08:58:34+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске наркосбытчик из Магнитогорска получил 13,6 лет тюрьмы

При нём обнаружена крупная партия наркотиков
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске наркосбытчик из Магнитогорска получил 13,6 лет тюрьмыВ Ханты-Мансийске наркосбытчик из Магнитогорска получил 13,6 лет тюрьмыФото: Татьяна Коркина
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Наркодилер из Магнитогорска попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных заседателей. Мужчина был признан виновным.

Накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по за покушение на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленник в марте 2018 года прибыл в Ханты-Мансийск для распространения синтетических нароктиков через тайники-закладки. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которыми из незаконного оборота изъято более 1,7 кг. наркотиков.

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным в совершении указанного преступления.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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