В Ханты-Мансийске выберут супербабушку

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-13T07:59:27+03:00

На конкурс приглашаются женщины, у которых есть внуки

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В рамках Дня пожилых людей в окружной столице состоится конкурс «Супербабушка Ханты-Мансийска 2019», приуроченный к Году Семьи в Югре.

К участию приглашаются жительницы Ханты-Мансийска в возрасте от 50 до 75 лет, имеющие внуков. Соревнующимся предстоит пройти три этапа: собеседование, выставку-презентацию хобби и конкурсную программу, состоящую из творческих заданий.

Конкурс стартует 9 сентября, его финал пройдет 1 октября в большом концертном зале КДЦ «Октябрь». К слову, уже девять лет Культурно-досуговый центр «Октябрь» организовывает и проводит подобное мероприятие для людей старшего поколения, где активные пенсионеры могут рассказать о своем хобби, посоревноваться в ловкости, показать мастерство и талант.

Заявки-анкеты принимаются до 2 сентября 2019 года в каб. 337 культурно-досугового центра «Октябрь» (телефон: 33-33-09) или по электронному адресу kdc-hm@mail.ru (с указанием в теме письма «Супербабушка Ханты-Мансийска 2019»).

ИСТОЧНИК KP.RU