2019-08-13T07:38:59+03:00
Общество

В Сургуте женщина на «Сузуки» сбила скутериста

Мужчина получил травмы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте женщина на «Сузуки» сбила скутериста. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургуте женщина на «Сузуки» сбила скутериста. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёстко приземлился водитель скутера из Сургута, когда в него врезалась автомобиль «Сузуки». Авария произошла утром.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 12 августа в 08:50 в городе Сургут на улице Студенческая, 42-летняя водитель за рулём автомобиля «Сузуки» при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу электроскутеру, под управлением 57-летнего водителя и сбила его. Мужчина получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили ранения. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и семь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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