2019-08-12T11:53:45+03:00
Общество

В Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав

Неадекватный мужчина больше не сядет за руль автомобиля
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нарко и алкоголезависимый житель Пыть-Яха получил новое водительское удостоверение на основании ранее выданного. Мужчина нёс опасность участникам дорожного движения. Но вмешалась прокуратура.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, проверка показала, что житель Пыть-Яха имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения. Вместе с тем этот мужчина состоит на диспансерном учете у врача нарколога ввиду наличия наркотической и алкогольной зависимостей.

Указанные заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами. Прокуратура города направила в суд заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортным средством.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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