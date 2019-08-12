СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-12T09:46:04+03:00

Нижневартовск на пять дней останется без горячей воды Фото: Татьяна Коркина

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Варточанам придётся вооружиться чайниками, ковшами и тазами – в городе на пять дней отключают горячую воду. Об этом сообщает официальный портал администрации города.

«В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе, по которому поступает газ на все котельные города, с 14 по 18 августа в Нижневартовске приостановят подачу горячей воды», - говорится на сайте администрации.

Также из-за ремонта будет приостановлена работа Нижневартовского ГПК ПАО «СИБУР Холдинг».

Добавим также, что на газораспределительной станции №2 города Нижневартовска (далее – ГРС-2) с 14 по 16 августа будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки.

В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта, в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2. Специалисты отмечают, что небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU