2019-08-12T08:48:40+03:00
Общество

Жители Югры просят власти решить вопрос с парковками

Неграмотная градостроительная политика привела к коллапсу во дворах
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры просят власти решить вопрос с парковкамиЖители Югры просят власти решить вопрос с парковкамиФото: Татьяна Коркина
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Онлайн конференция с губернатором Югры состоялась в субботу 10 августа. Большую часть разговора жителей и руководителей муниципалитетов занял вопрос организации парковок. Проблема была озвучена на примере Сургута.

Так, сургутяне жалуются на дороговизну подземных паркингов, предлагаемых застройщиками. Стоимость аренды машиноместа составляет более пяти тысяч рублей в месяц. Автолюбители паркуются во дворах на газонах и обочинах.

По мнению губернатора, ошибка кроется в качестве градостроительной политики муниципалитетов. По ее словам, вопрос должен решаться комплексно. Кроме того, владельцы паркингов должны понимать, что если устанавливаемые цены не доступны для жителей, то надо увеличивать объем строительства.

В этой связи губернатор Югры дала поручение главам муниципалитетов:

- В программах по благоустройству на основании аналитики по состоянию дел в этой области определиться с конкретными решениями по конкретным улицам и дворам: где будет подземная парковка, где будет многоуровневая, другие способы вывода автомобилей из дворов и так далее. Такое решение нужно принять и выполнить, - сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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