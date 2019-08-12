Жители Югры просят власти решить вопрос с парковками
Онлайн конференция с губернатором Югры состоялась в субботу 10 августа. Большую часть разговора жителей и руководителей муниципалитетов занял вопрос организации парковок. Проблема была озвучена на примере Сургута.
Так, сургутяне жалуются на дороговизну подземных паркингов, предлагаемых застройщиками. Стоимость аренды машиноместа составляет более пяти тысяч рублей в месяц. Автолюбители паркуются во дворах на газонах и обочинах.
По мнению губернатора, ошибка кроется в качестве градостроительной политики муниципалитетов. По ее словам, вопрос должен решаться комплексно. Кроме того, владельцы паркингов должны понимать, что если устанавливаемые цены не доступны для жителей, то надо увеличивать объем строительства.
В этой связи губернатор Югры дала поручение главам муниципалитетов:
- В программах по благоустройству на основании аналитики по состоянию дел в этой области определиться с конкретными решениями по конкретным улицам и дворам: где будет подземная парковка, где будет многоуровневая, другие способы вывода автомобилей из дворов и так далее. Такое решение нужно принять и выполнить, - сказала Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU