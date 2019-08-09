Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-09T14:36:16+03:00

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С 5 по 8 августа Когалым посетили участники международной летней полевой школы «Путь к Северу». Организаторы взяли на себя решение вопросов проживания, питания гостей, организации встреч, знакомства с городом и его достопримечательностями.

С 1 по 14 августа Тюменский государственный университет совместно с колледжем экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (США) сформировали международную летнюю полевую школу «Путь к Северу».

В течение двух недель участники занимаются выполнением научных исследований международного уровня в области изучения биоразнообразия и экологии Западно-Сибирского региона, включая Арктическую зону.

По пути в Когалым участники школы посетили город Тобольск и начали знакомство с Югорской землей с посещения деревни Русскинская. Они посетили музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова.

Кроме образовательной составляющей, для гостей подготовили обширную культурную программу. Так, участники школы посетили оранжерею и океанариум СКК «Галактика», Музейно-выставочный центр, также для них был организована экскурсионная программа по городу.

От гостей неоднократно поступали вопросы, которые касались обучения, трудоустройства и приобретения жилья в городе Когалыме. Из этих вопросов мы видим неподдельный интерес к городу.

ИСТОЧНИК KP.RU