СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-09T13:37:36+03:00

Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира. Фото с сайта администрации города Сургут

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Этнографический фестиваль в международный День коренных народов мира прошел на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Традиции и быт малочисленных народов Севера организаторы представили через мастер-классы и интерактивные программы.

На территории «Старого Сургута» открылась улица мастеров традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера «Каркам вєрты ёх».

Мастера народных промыслов представили свои работы на ярмарке. Художник Мария Ситникова более 15 лет создает изделия из бисера.

Мастер Александр Сажин продемонстрировал игру на варгане – национальном музыкальном инструменте ханты и манси, который считается одним из древнейших, в прошлом его использовали для проведения религиозных обрядов. Само умение играть на музыкальном инструменте коренные народы Севера считали дарованной свыше способностью вступать в связь с духами.

Познакомиться с культурой, традициями и бытом ханты и манси участники праздника смогли на мастер-классах по выделке шкур, изготовлению люльки из бересты, кожаного оберега, народной куклы. Также в «Старом Сургуте» развернулась выставка «Волшебная колыбель.

- Праздник, посвященный международному Дню коренных народов мира, в историко-культурном центре проводим в девятый раз. Мероприятие направлено на знакомство с традиционной культурой народов Югры, особенностями хозяйственной деятельности и быта, обычаями ханты и манси, – рассказала заведующая отделом коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» Марина Самсонова.

Выступления фольклорных коллективов «Аснэ» и «Луима ханса» дополнили программу праздника. Участники творческих коллективов провели танцевальный флешмоб «Традиционный танец», символизирующий дружбу и единство народов, а для детей организовали познавательно-игровую программу «Югорская радуга».

ИСТОЧНИК KP.RU