2019-08-09T13:37:36+03:00
Звезды

Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира

Большой праздник проходит в Сургуте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира. Фото с сайта администрации города СургутЮгра отмечает День коренных и малочисленных народов мира. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

Этнографический фестиваль в международный День коренных народов мира прошел на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Традиции и быт малочисленных народов Севера организаторы представили через мастер-классы и интерактивные программы.

На территории «Старого Сургута» открылась улица мастеров традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера «Каркам вєрты ёх».

Мастера народных промыслов представили свои работы на ярмарке. Художник Мария Ситникова более 15 лет создает изделия из бисера.

Мастер Александр Сажин продемонстрировал игру на варгане – национальном музыкальном инструменте ханты и манси, который считается одним из древнейших, в прошлом его использовали для проведения религиозных обрядов. Само умение играть на музыкальном инструменте коренные народы Севера считали дарованной свыше способностью вступать в связь с духами.

Познакомиться с культурой, традициями и бытом ханты и манси участники праздника смогли на мастер-классах по выделке шкур, изготовлению люльки из бересты, кожаного оберега, народной куклы. Также в «Старом Сургуте» развернулась выставка «Волшебная колыбель.

- Праздник, посвященный международному Дню коренных народов мира, в историко-культурном центре проводим в девятый раз. Мероприятие направлено на знакомство с традиционной культурой народов Югры, особенностями хозяйственной деятельности и быта, обычаями ханты и манси, – рассказала заведующая отделом коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» Марина Самсонова.

Выступления фольклорных коллективов «Аснэ» и «Луима ханса» дополнили программу праздника. Участники творческих коллективов провели танцевальный флешмоб «Традиционный танец», символизирующий дружбу и единство народов, а для детей организовали познавательно-игровую программу «Югорская радуга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы
Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»
Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября
Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра
Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети
Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам
Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры
В Ханты-Мансийске строят три парковки
В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам
Для юных когалымчан открыта новая детская площадка
Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег
Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября
В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля
Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки
Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма
Спортом будут заниматься более половины жителей Югры
Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникам
Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест»
Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки
В Югре комиссии начали проверку школ к учебному году
Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива
На время этапа Кубка Мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске перекроют дороги
Сбербанк начал работать с новой валютой - китайскими юанями
Кондинские полицейские вывели из леса старушку с грибами
Летний кинозал посетили около двухсот сургутян
Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов
В микрорайоне № 39 Сургута идет подготовка к строительству новой школы
В минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека