СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-09T09:54:10+03:00

В Югре комиссии начали проверку школ к учебному году Фото: Татьяна Коркина

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Специальные комиссии по приему готовности образовательных организаций к новому учебному году работают в эти дни в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили в правительстве Югры, в составе комиссий – представители органов управления образованием муниципалитетов, окружного департамента образования и молодежной политики, государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, регионального управления МВД, родительских комитетов, родители первоклассников и управляющих советов образовательных организаций.

В первую очередь они проверяют выполнение требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных норм и правил.

Всего к проверке предъявлены все 663 муниципальных и государственных образовательных организаций, в том числе 308 муниципальных и государственных школ, 289 детских садов, 45 организаций дополнительного образования, 18 профессиональных образовательных организаций, 3 организации высшего образования.

Накануне специальная комиссия проверила три образовательные организации Ханты-Мансийска. По итогам проверки было отмечено, что в этих учреждениях устранено 100 процентов предписаний, полученных по результатам плановых проверок Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

Завершатся масштабные проверки 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU