Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-09T09:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от работников одного из магазинов, расположенных на улице Ханты-Мансийская.

Неизвестные, разбив стекло, проникли в магазин и похитили семь упаковок пива. Работая по данному сообщению, полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний вартовчанин, который был задержан в момент употребления похищенного алкогольного напитка. Вместе с вартовчанином находился несовершеннолетний 2001 года рождения.

Полицейские установили, что взрослый мужчина предложил другу помладше совершить кражу.

В настоящее время в отношении участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме этого, в отношении 22-летнего вартовчанина, который подбил подростка на преступление, следователи возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU