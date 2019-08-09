Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива
В дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от работников одного из магазинов, расположенных на улице Ханты-Мансийская.
Неизвестные, разбив стекло, проникли в магазин и похитили семь упаковок пива. Работая по данному сообщению, полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний вартовчанин, который был задержан в момент употребления похищенного алкогольного напитка. Вместе с вартовчанином находился несовершеннолетний 2001 года рождения.
Полицейские установили, что взрослый мужчина предложил другу помладше совершить кражу.
В настоящее время в отношении участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме этого, в отношении 22-летнего вартовчанина, который подбил подростка на преступление, следователи возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
ИСТОЧНИК KP.RU