СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-09T09:31:21+03:00

На время этапа Кубка Мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске перекроют дороги

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С 22 по 25 августа в Ханты-Мансийске пройдет третий этап Кубка мира по лыжероллерам, в котором примут участие более 100 сильнейших спортсменов планеты.

По данным «ЮграМегаСпорт», на протяжении четырех дней лыжники будут соревноваться на территории Центра зимних видов спорта имени Филипенко, а также на центральных улицах югорской столицы.

Проведение гонок невозможно без ограничения движения автотранспорта.

В этом году движение транспортных средств будет ограничено 24 и 25 августа.

24 августа движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 до 21:00 по улице Гагарина на участке от улицы Мира до дома №5 по улице Гагарина.

25 августа ограничения будут действовать с 07:00 до 16:00 на участке: по ул. Дзержинского на участке от ул. Чехова до ул. Ленина; по ул. Ленина на участке от ул. Дзержинского до ул. Энгельса; по ул. Чехова на участке от ул. Гагарина до ул. Дзержинского; по ул. Гагарина на участке от ул. Мира до ул. Чехова; по ул. Энгельса на участке от ул. Ленина до ул. Мира.

На период ограничения движения работа общественного транспорта будет организована по альтернативным маршрутам.

Горожанам рекомендуют заранее парковать свои автомобили на стоянках, не задействованных в зоне ограничения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU