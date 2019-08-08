Югорские парашютисты стали трехкратными чемпионами России

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-08T13:55:44+03:00

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Команда Югры одержала победу в одном из самых зрелищных направлений парашютного спорта - купольной акробатике. 15 августа команда летит в Румынию на Кубок Мира.

Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

- Чемпионат России стал для нашей команды своеобразной тренировкой перед Кубком мира, - рассказывает сургутский спортсмен Иван Мыльченко. - У нас очень много талантливой молодежи, у которой глаза горят, наш вид спорта очень зрелищный, но, к сожалению, внимания ему уделяется мало. С финансированием дела обстоят совсем плохо. Воспитанники хотят быть как мы, но для того, чтобы вывести их на такой высокий мировой уровень, нужны средства, которые должно поступать стабильно. 15 августа мы летим на Кубок Мира в Румынию. Пожелайте нам удачи.

В «ЮграМегаСпорт» отметили, что на чемпионате и первенстве России по парашютному спорту, которые проходят в Кемеровской области, принимают участие более 400 спортсменов из 47 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU