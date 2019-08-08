СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-08T09:32:51+03:00

В Нижневартовске с партией гашиша задержан пенсионер. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне сотрудники Нижневартовска в подъезде одного из домов улице Пермская были задержаны 31-летняя женщина и 33-летний мужчина с запрещёнными веществами.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем общей массой 9,457 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.228 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Через день, на автостоянке был задержан 60-летний житель Мегиона. При обыске у мужчины изъято комкообразное вещество темного цвета. Экспертиза показала, что изъятое является гашишем массой порядка 50 граммов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU