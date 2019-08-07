7 Авг. 15:48 2019-08-07T15:48:06+03:00

В Саранпауле остаются подтопленными два жилых дома. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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На сегодня уровень воды в реке Ляпин на гидропосту в Саранпауле Берёзовского района Югры составляет 1103 см, остаются подтоплеными 26 придомовых участков и два жилых дома.

По словам начальника главного управления МЧС России по Югре Петра Кугуя, в настоящее время уровень воды в реке Ляпин на 56 сантиметров ниже максимального значения. Населению оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в Берёзовском районе с 31 июля был введен режим повышенной готовности. Максимальный уровень воды в Саранпауле 3 августа составил 1159 см, было частично подтоплено 27 придомовых участков, на которых расположены жилые дома, пять из которых подтоплены.

ИСТОЧНИК KP.RU