В Саранпауле остаются подтопленными два жилых дома
На сегодня уровень воды в реке Ляпин на гидропосту в Саранпауле Берёзовского района Югры составляет 1103 см, остаются подтоплеными 26 придомовых участков и два жилых дома.
По словам начальника главного управления МЧС России по Югре Петра Кугуя, в настоящее время уровень воды в реке Ляпин на 56 сантиметров ниже максимального значения. Населению оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в Берёзовском районе с 31 июля был введен режим повышенной готовности. Максимальный уровень воды в Саранпауле 3 августа составил 1159 см, было частично подтоплено 27 придомовых участков, на которых расположены жилые дома, пять из которых подтоплены.
ИСТОЧНИК KP.RU