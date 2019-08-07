В Нижневартовске наградили лучших строителей

7 Авг. 14:56 2019-08-07T14:56:03+03:00

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День строителя отмечается 11 августа. В преддверии официальной даты во Дворце искусств Нижневартовска состоялась церемония награждения представителей данной сферы.

За свой труд в торжественной обстановке муниципальные награды получили около полусотни профессионалов своего дела. Среди них машинисты, штукатуры, плотники, формовщики, монтажники и другие. Четыре специалисты за достигнутые успехи и достойный вклад в развитие строительного комплекса отмечены дипломом «Лучший строитель города Нижневартовска».

Добавим, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в будущую столицу Самотлора начали приезжать первые бригады строителей, чтобы возводить жильё для нефтяников. А уже в восьмидесятые годы Нижневартовск - настоящая многонациональная стройка. Здесь трудятся мастера из многих городов союзных республик. А в честь «ударников» из Омска и Перми, например, затем даже улицы назвали. Высокий профессионализм, закалка, душевная щедрость и оптимизм были и остаются главными качествами строителей всех поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU