СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-07T10:50:20+03:00

Сургутянин украл кабель, в надежде, что его не поймают. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило заявление от работника нефтяной компании о том, что при плановом объезде на кустовой площадке обнаружено отсутствие 15 метров кабеля стоимостью более шести тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 23-летний рабочий компании. Он пояснил, что совершил кражу для дальнейшей реализации, думал, что его не поймают.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU