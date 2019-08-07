В Нефтеюганске женщина осквернила могилы детей, погибших в страшной автокатастрофе в 2016 году

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-07T12:46:16+03:00

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Шокирующий пост появился в социальных сетях в группах Нефтеюганска накануне. Очевидцы сообщают, что 5 августа в понедельник неадекватная женщина осквернила могилы юных гимнастов, которые погибли в страшной автокатастрофе.

- Она вытаскивала цветы, брала продукты с надгробий, потом присела, извиняюсь, по нужде на одну из могил. Мы стали делать ей замечания, а она взяла кашпо, которые стояли возле могилы, и бросила ими в нас. Потом она переключилась на булыжники, стала их бросать. Мы стали звать мужчин, которые там были, а они просто взяли и уехали. Проблема в том, что ту часть кладбища обслуживает предприниматель. Охраны там нет, зимой снег не чистится. Мы уже неоднократно жаловались на него, – сообщает Виктория, которая в этот день приехала на кладбище к могиле сына.

Как сообщили в полиции города Нефтеюганск корреспонденту "Комсомольской правды-Югры", по факту публикации в соцсетях информации об осквернении могил детей на кладбище проводится проверка.

Напомним, 4 декабря 2016 года днём на трассе «Ханты-Мансийск — Тюмень» в Нефтеюганском районе столкнулись грузовик и автобус. В результате погибли 12 человек, из них 11 — дети. Более 20 человек пострадали. Автобус, направлявшийся в Нефтеюганск, вез детскую команду спортшколы спортивного резерва «Сибиряк» с соревнований по спортивной акробатике.

ИСТОЧНИК KP.RU