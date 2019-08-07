В Сургуте «Тойота Камри» сбил во дворе девятилетнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-07T07:38:12+03:00

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Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка случилось в Сургуте накануне.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 6 августа в 12:45 в городе Сургут в жилой зоне 34-летний водитель за рулём «Тойота Камри» сбил мальчика 2010 года рождения, который, катаясь двухколесным велосипедом, выехал на проезжую часть дворового проезда из-за стоящих вдоль проезжей части автомобилей, перед близко движущейся иномаркой. В результате дорожно-транспортного происшествия юный велосипедист доставлен в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и четыре – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU