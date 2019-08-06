2019-08-06T15:31:57+03:00
Общество

Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается

Асфальт меняют на площади более 300 тысяч квадратных метров
Алена Кульмухаметова
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Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается. Фото с сайта администрации города СургутРемонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается. Фото с сайта администрации города Сургут
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Дорога на улице Дмитрия Коротчаева готова уже на 80 процентов. Площадь ремонта достигает 14 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в администрации Сургута, сейчас подрядчик занимается обустройством остановочных карманов. За качеством укладки асфальта следит специально созданная рабочая группа. - Уже закончены работы на проспектах Пролетарский и Мира, на ул. Мелик-Карамова и частично на Аэрофлотской. На финальной стадии ул. Майская. Больше половины уже сделано на ул. Сибирской, Энгельса, Геологической и Гагарина. Приступили к ремонту на ул. Рабочей и Республики. Всего асфальт меняют на площади более 300 тысяч квадратных метров, – подчеркнул масштаб дорожной кампании этого года начальник дорожно-транспортного управления Сургута Олег Черемисин. Добавим, что в этом году Сургут впервые попал в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из бюджетов трех уровней городу выделили 1,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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