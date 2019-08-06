2019-08-06T14:59:23+03:00
Происшествия

Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков

Молодым людям грозят серьёзные сроки
Алена Кульмухаметова
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Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыДвое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Двое 21-летних жителей Сургута могут получит по 15 лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, сургутяне обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Известно, что молодые люди до мая 2019 года купили синтетические наркотики массой более 20 грамм, которые намеревались распространять через закладки на территории города Сургут.

Довести до конца свой преступный умысел злоумышленники не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики изъяты из незаконного оборота.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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