СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-06T14:52:19+03:00

До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Изменить размер текста: A A

Профессионалы рыбной ловли со всего региона выявят лучших 25 августа на берегу реки на территории Рыборазводного завода Ханты-Мансийска. Регистрация участников Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом начинается в 9:30. Старт турниру професссионалов рыбной ловли будет дан в 10:00, а уже в 13:00 определится победитель в борьбе с речными хищниками — участник, чей улов будет иметь наибольший вес.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», принять участие в Кубке Югры могут только профессиональные рыболовы. Состязания рыболовов-любителей пройдут 24 августа.

Помимо соревнований рыболовов на берегу реки будут проходить всевозможные мероприятия для зрителей и болельщиков: работа площадки «Банный дворик», зона фуд-корта «Рыба моей мечты», детская развлекательная площадка «Рыбачек», мастер-классы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU