До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни
Профессионалы рыбной ловли со всего региона выявят лучших 25 августа на берегу реки на территории Рыборазводного завода Ханты-Мансийска. Регистрация участников Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом начинается в 9:30. Старт турниру професссионалов рыбной ловли будет дан в 10:00, а уже в 13:00 определится победитель в борьбе с речными хищниками — участник, чей улов будет иметь наибольший вес.
Как сообщает «ЮграМегаСпорт», принять участие в Кубке Югры могут только профессиональные рыболовы. Состязания рыболовов-любителей пройдут 24 августа.
Помимо соревнований рыболовов на берегу реки будут проходить всевозможные мероприятия для зрителей и болельщиков: работа площадки «Банный дворик», зона фуд-корта «Рыба моей мечты», детская развлекательная площадка «Рыбачек», мастер-классы и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU