В Сургуте перенастраивают светофоры

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-06T14:37:54+03:00

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В Сургуте с начала лета перенастроили 23 светофора. Об этом сообщили в городской администрации. Ещё семь перепрограммируют до конца августа.

Сейчас специалисты Горсвета реконструируют светофор по улице Киртбая - устанавливают дополнительные консоли. Как только там откроют новую дорогу, светофор на перекрестке перепрограммируют. Фаза зеленого сигнала для жителей, выезжающих из микрорайона «Брусника», будет увеличена.

Также перенастроят светофоры в районе железнодорожного вокзала. Их отрегулируют на всех участках дорог, где сейчас идет ремонт. В планах у Горсвета – закупка нового оборудования для улучшения транспортной ситуации в городе. Автоматизированная система управления дорожным движением сможет мониторить интенсивность транспортного потока, а детекторы движения и камеры видеонаблюдения - определять длину пробки. Компьютер сам будет принимать решение, какой светофорный режим установить.

ИСТОЧНИК KP.RU