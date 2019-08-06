Нефтеюганец при попытке продать гараж отправил почти пятьдесят тысяч рублей мошенникам

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-06T13:57:11+03:00

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В дежурную часть полиции города Нефтеюганск обратился 46-летний местный житель, у которого злоумышленники похитили деньги с банковской карты.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец на сайте «Авито» выставил объявление о продаже гаража. Через некоторое время на его сотовый телефон поступил звонок от «покупателя», который убедил заявителя, что расположение и стоимость недвижимости его полностью устраивает. Также звонящий предложил внести предоплату за предлагаемый товар, для чего попросил личные данные. Позднее потерпевший передал и коды, приходившие на сотовый телефон. В результате мужчина лишился более 44 тысяч рублей.

Другой житель Нефтеюганска оказался более бдительным, что помогло сохранить деньги. 40-летнему местному жителю на сотовый телефон также поступил звонок, девушка представилась сотрудницей банка. Она предупредила мужчину, что с его банковской карты совершается подозрительный платеж, но данную операцию возможно отменить, для этого необходимо передать номер карты, срок ее действия и CVV-код, находящийся на обороте.

Нефтеюганец заподозрил неладное и отказался предоставлять требуемую информацию, сославшись на ее конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU