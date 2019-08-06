В Нижневартовске завершили возведение больничной котельной

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-06T13:48:16+03:00

На объекте ежедневно задействовано около 200 человек

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Строители завершили возведение котельной в Нижневартовске, которая будет обеспечивать теплом будущую Центральную больницу, рассчитанную на 1100 коек. Подрядчики провели пуско-наладочные работы, получили заключение о соответствии построенного объекта проекту, а также разрешение на ввод в эксплуатацию данной котельной.

Как сообщили в городской администрации, возведение самой больницы продолжается. Всего на объекте ежедневно задействовано около 200 человек. В ближайшее время будут привлечены еще 400 человек.

Строители также проведут благоустройство вблизи зданий. Планируется закупить медицинское оборудование и оснастить здания, степень готовности которых высокая.

Больница, которая станет самым крупнейшим медицинским учреждением на востоке Югры, будет оснащена по последнему слову техники. Предполагается, что сюда переедут медицинские организации, которые сейчас находятся в приспособленных помещениях. Новое учреждение позволит повысить качество оказания медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU