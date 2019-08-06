2019-08-06T09:55:10+03:00
Происшествия

Безработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей

Злоумышленник успел сбыть краденное
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Безработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comБезработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В середине лета в полицию Сургуту с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о квартирной кражи. Вернуть вещи ей уже не удастся.

Полицейским женщина рассказала, что в обеденное время она вышла из дома, а по возвращению обнаружила пропажу вещей на общую сумму около 400 тысяч рублей. В числе похищенного имущества были золотые изделия и шуба.

Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа.

Сургутские полицейские установили и задержали 24-летнего безработного местного жителя, который проживает недалеко от дома потерпевшей. Ранее молодой человек уже был судим по статьям «Грабеж» и «Кража». На момент задержания похищенное имущество он продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доверчивость обошлась девушке из Пыть-Яха в четверть миллиона рублей
Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается
Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков
До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни
В Югорске за рулём «Хонды» задержана пьяная женщина
В Сургуте перенастраивают светофоры
За президентский грант борются 202 проекта из Югры
Нефтеюганец при попытке продать гараж отправил почти пятьдесят тысяч рублей мошенникам
В Нижневартовске завершили возведение больничной котельной
В Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки
Сургутские врачи спасли ручку новорождённой девочке
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
В тюрьму на восемь лет со штрафом в четыре миллиона рублей отправлен экс-начальник полиции из Радужного
В Нижневартовске перекрыт участок улицы Интернациональная
Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю
Две тысячи юных югорчан укрепили здоровье за два летних месяца
В Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы
Китаец на байдарке дошёл до Берёзово
Всего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублей
В Пыть-Яхе приступили к обработке от клещей территорий города
На улицах Ханты-Мансийска вырубают сухостой
В Нефтеюганске пожар в квартире на десятом тушили 18 спасателей
Палаточные детские лагеря Югры безопасны для проживания
На месторождении в Югре задержана банда похитителей нефти