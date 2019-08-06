Безработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей
В середине лета в полицию Сургуту с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о квартирной кражи. Вернуть вещи ей уже не удастся.
Полицейским женщина рассказала, что в обеденное время она вышла из дома, а по возвращению обнаружила пропажу вещей на общую сумму около 400 тысяч рублей. В числе похищенного имущества были золотые изделия и шуба.
Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа.
Сургутские полицейские установили и задержали 24-летнего безработного местного жителя, который проживает недалеко от дома потерпевшей. Ранее молодой человек уже был судим по статьям «Грабеж» и «Кража». На момент задержания похищенное имущество он продал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU