Безработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-06T09:55:10+03:00

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В середине лета в полицию Сургуту с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о квартирной кражи. Вернуть вещи ей уже не удастся.

Полицейским женщина рассказала, что в обеденное время она вышла из дома, а по возвращению обнаружила пропажу вещей на общую сумму около 400 тысяч рублей. В числе похищенного имущества были золотые изделия и шуба.

Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа.

Сургутские полицейские установили и задержали 24-летнего безработного местного жителя, который проживает недалеко от дома потерпевшей. Ранее молодой человек уже был судим по статьям «Грабеж» и «Кража». На момент задержания похищенное имущество он продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU