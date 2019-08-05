СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-05T16:06:19+03:00

В Сургуте раскрыта серия краж из гаражей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В конце прошлого месяца в полицю Сургута поступило два заявления по факту краж из гаражей в районе железнодорожного вокзала.

Так, 50-летний мужчина пояснил, что вечером он закрыл гараж, а когда утром следующего дня вернулся, то обнаружил отсутствие колес и электроинструментов на общую сумму 47 тысяч рублей. Второй 64-летний пострадавший также утром не досчитался двух комплектов автомобильных колес. Причиненный ему ущерб составил 18 тысяч рублей.

Стоит отметить, что преступления были совершенны идентичным способом – путем повреждения навесного замка.

Спустя несколько дней сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался безработный 30-летний мужчина, который ранее был осужден по статье «Грабеж» и статье «Кража». Все похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Злоумышленник находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU