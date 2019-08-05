В Сургуте раскрыта серия краж из гаражей
В конце прошлого месяца в полицю Сургута поступило два заявления по факту краж из гаражей в районе железнодорожного вокзала.
Так, 50-летний мужчина пояснил, что вечером он закрыл гараж, а когда утром следующего дня вернулся, то обнаружил отсутствие колес и электроинструментов на общую сумму 47 тысяч рублей. Второй 64-летний пострадавший также утром не досчитался двух комплектов автомобильных колес. Причиненный ему ущерб составил 18 тысяч рублей.
Стоит отметить, что преступления были совершенны идентичным способом – путем повреждения навесного замка.
Спустя несколько дней сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался безработный 30-летний мужчина, который ранее был осужден по статье «Грабеж» и статье «Кража». Все похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Злоумышленник находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU