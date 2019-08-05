Алкоголика из Белоярского по суду лишили прав

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-05T15:26:05+03:00

Алкоголика из Белоярского лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Ещё один неадекватный водитель из Югры не сможет сесть за руль автомобиля. Прокуратура города Белоярский провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в прокуратуре, белоярец имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Однако мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости вследствие употребления алкоголя».

Так как наличие указанного диагноза является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU