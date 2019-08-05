Алкоголика из Белоярского по суду лишили прав
Ещё один неадекватный водитель из Югры не сможет сесть за руль автомобиля. Прокуратура города Белоярский провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как сообщили в прокуратуре, белоярец имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.
Однако мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости вследствие употребления алкоголя».
Так как наличие указанного диагноза является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU