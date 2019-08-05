2019-08-05T13:41:39+03:00
Общество

В Югре узнали имя лучшего лесного пожарного

На его счету сотни потушенных пожаров в Ханты-Мансийском районе
Алена Кульмухаметова
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В Югре узнали имя лучшего лесного пожарного. Фото с сайта департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-ЮгрыВ Югре узнали имя лучшего лесного пожарного. Фото с сайта департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры
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Лучшим лесным пожарным Югры стал Евгений Гайдаенко, парашютист-пожарный Ханты-Мансийского авиаотделения базы авиационной и наземной охраны лесов.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов, в сентябре Евгений представит регион на конкурсе "Лучший лесной пожарный России - 2019" . Парашютисту-пожарному 30 лет. Опыт работы в #АвиалесоохранаЮгры – 6 лет. На его счету сотни потушенных пожаров в Ханты-Мансийском районе. Помощь в спасении лесов Ямала, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

За время работы в структуре Ханты-Мансийской авиабазы Евгений совершил 66 прыжков с парашютом с самолета Ан-2 и 92 спуска со спусковым устройством с вертолета Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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