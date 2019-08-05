В Ханты-Мансийске выясняют причину незапланированного отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-05T12:34:07+03:00

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Накануне вечером жители некоторых районов центральной части города Ханты-Мансийск ощутили неудобства в результате отключения электроэнергии.

Как проинформировали в городских электрических сетях, подача электричества была прекращена в десятом часу вечера частично на следующих улицах: Пионерская, Дзержинского, Свердлова, Карла Маркса, Комсомольская и Коминтерна.

Благодаря работе четырех оперативных бригад неполадки в работе были полностью устранены в течение 1 часа 20 минут и подача электроэнергии была восстановлена на сто процентов. В связи с имеющимися мощностями объекты социальной сферы и административные здания обесточены не были.

Комментарий директора МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети» Сергея Милкина:

- Мы приносим извинения всем потребителям, которые оказались в зоне внепланового отключения. Сейчас мы выясняем, что стало причиной этой ситуации: способствовали ли этому неполадки с нашей стороны, или же был сбой в системе электроснабжения верхнесетевой компании. По результатам проверки в случае необходимости будут приняты меры по усилению схемы электроснабжения окружной столицы.

Отметим, внеплановые отключения электричества в Ханты-Мансийске в последние годы происходят редко. При этом согласно нормативам в жилом секторе внеплановые отключения света допускается до 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU