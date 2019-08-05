2019-08-05T12:09:35+03:00
Происшествия

Авиарейс из Сургута до Антальи был задержан из-за больного пилота

Медики не допустили к штурвалу командира экипажа
Алена Кульмухаметова
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Авиарейс из Сургута до Антальи был задержан из-за больного пилотаАвиарейс из Сургута до Антальи был задержан из-за больного пилотаФото: Татьяна Коркина
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По данным онлайн-табло аэропорта Сургут, лайнер «Azur Air» должен был вылететь в Анталью в понедельник 5 августа в 05:40 по местному времени. Однако рейс был задержан на семь часов.

Как сообщили в справочной сургутского аэропорта, самолёт в Анталью вылетел в 12:56 по местному времени. Задержка произошла из-за состояния здоровья командира экипажа. Он был снят с рейса после прохождения обязательной медкомиссии. Поэтому экипаж воздушного судна ждал прибытия сотрудника авиакомпании для замены. Таким образом, задержка рейса составила более семи часов. Сейчас воздушное судно находится в полёте. О количестве пассажиров не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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