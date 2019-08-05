В Нижневартовске джип двумя колёсами наехал на полицейский «УАЗ»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-05T07:54:44+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Нижневартовске в районе железнодорожного вокзала.

Фото с места происшествия появились в группе «ЧП в Нижневартовске» в соцсети ВКонтакте». На перекрестке улиц Чапаева и Северная автомобиль «Suzuki» и автомобиль полиции. Иномарка наехала на полицейский «УАЗ – патриот» двумя колесами. По предварительным данным пострадавших в результате ДТП нет.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что виновником аварии является водитель иномарки.

- Есть видео с камер, в чп инстаграмм, сузуки при повороте налево не пропустил патриот, движущийся в прямом направлении, так что виновник снова не полицейский (орфография и пунктуация автора сохранены прим. ред.), - пишет Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU