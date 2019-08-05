В Сургуте осужден за наркотики уроженец Казахстана
До 15 лет тюрьмы грозит жителю Казахстана за распространение наркотиков в Ханты-Мансийском автономном округе.
По информации прокуратуры Югры, в Сургуте утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Мужчина до июня 2019 года купил синтетические наркотики массой более 200 грамм с целью его дальнейшего распространения на территории города через тайники-закладки.
Наркосбытчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU