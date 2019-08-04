В югорском городе открылась новая парковая зона в этническом стиле

4 Авг. 14:45 2019-08-04T14:45:13+03:00

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В Пыть-Яхе торжественно открыли парковую зону «Арэх монть». Территорию этнографического музея под открытым небом украсили 7 топиарных фигур животных, обитающих в Югре - олень, лось, пара медведей, заяц, белка и улитка. Кроме того, рядом расположился чум оленевода. В проекте Перед открытием установили удобные скамьи, вазы с цветами, положили дорожки из спилов дерева, сообщили в администрации города.

- За этот новый замечательный парк мы должны сказать «спасибо» упорству коллектива и директору МАУК «Культурного центра: библиотека-музей» Татьяне Белохвостиковой и, конечно, ПАО «СИБУР Холдинг». Без «Формулы хороших дел» его открытие было бы невозможным - отметил на открытии первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин.

По словам Сергея Виноходова, советника генерального директора АО «СибурТюменьГаз», топиарий станет точкой притяжения для горожан и любимым место для прогулок с семьями. Югорский депутат Александр Зеленский отметил уникальность проекта «Арэх моньть», подчеркнув, что авторам удалось удачно вписать топиарные фигуры в ландшафт, подчеркнуть значимость этих животных для традиционных культур ханты и манси. Его коллега Сергей Елишев заверил, что в будущем в Пыть-Яхе появится еще ряд топиарных фигур - рояль у детской школы искусств, фигуры дельфинов рядом с городским фонтаном, мячи возле спортобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU