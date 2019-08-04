Югорские археологи вернулись из экспедиции с новыми находками и открытиями

4 Авг. 12:00 2019-08-04T12:00:36+03:00

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Сотрудники югорского Музея Природы и Человека вернулись из длительной экспедиции по нижнему течению реки Конды. Как сообщили в музее, она проводилась на деньги гранта Российского фонда фундаментальных исследований и правительства Югры в рамках проекта «Комплексные исследования пространственной организации древних и традиционных поселений в таежной зоне Западной Сибири на примере Нижней Конды».

За время экспедиции археологи музея не только памятники, обнаруженные еще в 2018 году, но и открыли около 50 новых памятников археологии. Все они относятся к разным периодам истории – от ранней бронзы до позднего средневековья, то есть от III-II тысячелетия до нашей эры до XIII-XV веков.

Среди памятников преобладают городища и так называемые укрепленные жилища, отличающиеся большими размерами. По словам руководителя проекта Татьяны Собольниковой, это говорит о том, что освоение Нижнекондинского района в древности и средневековье было постоянным и достаточно плотным.

- Судя по масштабам некоторых построек и оборонительных сооружений, жители стремились закрепиться на этой территории и защитить свои угодья, - подчеркнула она.

Археологи также подтвердили сведения о месте расположения двух «угорских городков». Упоминания о них есть в письменных и фольклорных источниках: самые раннее - в труде известного исследователя Сибири Г.Ф. Миллера – «Известия о реке Конде из устных рассказов различных остяков и вогулов, живущих на этой реке. 1740 г.».

Так что фонды музея пополнились уникальными артефактами и образцами растений. Среди редких находок - образцы глиняной пластики в виде стилизованного изображения головы медведя. Экспонат был найден на поселении позднего бронзового века, там же ученые обнаружили орнаментированную антропоморфную фигурку раннего средневековья. Биологом Музея Природы и Человека Надеждой Кориковой собраны образцы редких для этой территории растений, сделаны интересные наблюдения о приуроченности некоторых видов растений к антропогенным ландшафтам.

ИСТОЧНИК KP.RU