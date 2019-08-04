В Нефтеюганске в День физкультурника пройдут соревнования по буксировке транспорта

4 Авг. 09:26 2019-08-04T09:27:00+03:00

Спортивный праздник пройдет в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Фото с сайта учреждения

Это лишь один из видов состязаний, которые пройдут на территории «Жемчужина Югры»

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Жители Нефтеюганска отметят День физкультурника масштабным спортивным праздником. Он пройдет 10 августа в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» и на прилегающей к нему территории.

Как сообщили в центре, горожане смогут принять участие в стритболе, пионерболе, мини-футболе, настольном теннисе, дартсе, хоккее с мячом, любителей бега и велоспорта ждут на соревнованиях по дуатлону.

Кроме того, в программе - турнир по силовому экстриму«Люди против машин». В этом виде соревнований две части - показательные выступления тренеров и состязание «Буксировка транспортного средства». К участию в соревнованиях допускаются спортсмены достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Заявки на спортивные соревнования будут приниматься в конференц-зале МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 8 августа. На физкультурные можно заявиться в течение недели.

Лучшие будут награждены призами.

Напомним, торжественное открытие спортивного праздника начнется в 11.00 на сцене у входа со стороны площади «Юбилейная», 2а микрорайон, в ЦФКиС «Жемчужина Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU