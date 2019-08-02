Сильные ливневые дожди обрушились на Сургутский район

2 Авг. 15:30 2019-08-02T15:30:44+03:00

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По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа на территории Сургутского района ожидается очень сильный дождь и гроза с порывами ветра до 16 метров в секунду.

Ливни могут спровоцировать затопления улиц и подъезды домов, возможны падения деревьев. Ливнёвки могут не справиться с потоками воды. В этой связи силы и средства главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU