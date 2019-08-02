Сильные ливневые дожди обрушились на Сургутский район
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа на территории Сургутского района ожидается очень сильный дождь и гроза с порывами ветра до 16 метров в секунду.
Ливни могут спровоцировать затопления улиц и подъезды домов, возможны падения деревьев. Ливнёвки могут не справиться с потоками воды. В этой связи силы и средства главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU