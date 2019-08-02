Штраф в 200 тысяч рублей получил пьяный мотоциклист из югорского посёлка
Накануне октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя посёлка Октябрьское. Он признан виновным в управлении мотоциклом лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, мужчина, будучи в январе 2019 года был привлечён к административной ответсвенности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но уже в мае 2019 года сел пьяным за руль мотоцикла, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU