2019-08-02T10:53:53+03:00
Общество

Неравнодушный житель Ханты-Мансийска «поднимает» горожан на борьбу с мусором

О результатах своей работы он еженедельно рассказывает на своей странице в социальных сетях
Алена Кульмухаметова
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Неравнодушный житель Ханты-Мансийска «поднимает» горожан на борьбу с мусором. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскНеравнодушный житель Ханты-Мансийска «поднимает» горожан на борьбу с мусором. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В каждом городе есть свои борцы за порядок во дворах и зеленых территориях. В Ханты-Мансийске одним из таких идейных лидеров стал Станислав Панов. По собственной инициативе он призывает земляков приводить в порядок территорию родного города, рачительно собирая по выходным оставленный кем-то мусор в пакеты.

О результатах своей работы хантымансиец еженедельно рассказывает на своей странице в социальных сетях, здесь же делится впечатлениями об очередном зеленом «рейде», чтобы привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения окружающей среды. Горожане, удивляясь постоянству молодого человека и его стремлению сделать город чище, стали присоединяться к организуемым им субботникам. В прошедшие выходные на помощь Станиславу подключились свыше 30 единомышленников. Мусор убирали в районе улицы Ледовой.

За все время работы добровольцы собрали более 400 мешков мусора. После каждой уборки они сообщают специалистам департамента городского хозяйства с помощью Google карт о точном местонахождении собранных бытовых отходов, которые затем вывозятся силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. В ответ борцам чистоты также направляется фотоотчет.

Число хантымансийцев, желающих поучаствовать в таких субботниках с каждой неделей становится больше. Связаться с волонтером чистоты можно при помощи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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