2019-07-31T11:00:37+03:00
Общество

Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября

Кабинеты педиатров оборудуют новой мебелью
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября. Фото с сайта администрации города НефтеюганскРемонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск
Изменить размер текста:

Маленькие пациенты отделения детской поликлиники Нефтеюганской районной больницы в скором времени будут обслуживаться в комфортных и уютных условиях. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Югры.

После ремонта, который завершится 30 сентября текущего года, в детской поликлинике появится комфортная зона для кормления грудничков, крытая парковка для колясок, регистратура отрытого типа с электронным информационным табло и удобными стойками, рядом будет располагаться картотека. Здесь же регистраторы будут осуществлять выписку больничных листов. Напротив окна регистратуры расположится игровая комната для детей, которая будет оборудована мягкими диванами, кулером с водой. В холле установят информационные экраны для трансляции профилактических видеороликов и мультфильмов.

Кабинеты педиатров оборудуют новой мебелью. В каждом кабинете будет стоять по два компьютера – один для медсестры, другой – для врача.

В этом же крыле откроется кабинет медицинской статистики и аналитики, кабинет неотложной помощи, где дети с высокой температурой и острыми симптомами в срочном порядке смогут получить первичный медицинский осмотр. Там, где ранее располагалось помещение по выдаче молочной смеси, после ремонта разместятся кабинеты детского хирурга, перевязочная и манипуляционная. При главном входе будет оборудован пандус для маломобильных групп и автоматические двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советском спустя шесть лет за присвоение 24 миллионов рублей судят директора кредитного кооператива
Нижневартовские биатлонисты вошли в состав сборной России
Безработный вартовчан обокрал дачу, чтобы раздобыть денег
Сургут возглавил список городов России с самыми дорогими гамбургерами
Вартовчанин на автобусной остановке украл у пенсионерки женскую сумочку
В Сургуте на четыре дня перекроют улицу Юности
В минувшие сутки жители Югры пополнили кошельки мошенников на четверть миллиона рублей
В Нижневартовске закрывают для движения перекрёсток улиц Романтиков и Профсоюзной
На семь лет в тюрьму отправлен житель Сургута за торговлю «синтетикой»
В Югре в нормативное состояние приведут 634 километра дорог
В Урае задержан дачный вор
Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке
На трассе в Югре насмерть разбился водитель «Урала»