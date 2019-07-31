Ремонт в детской поликлинике Нефтеюганска завершится 30 сентября

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-31T11:00:37+03:00

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Маленькие пациенты отделения детской поликлиники Нефтеюганской районной больницы в скором времени будут обслуживаться в комфортных и уютных условиях. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Югры.

После ремонта, который завершится 30 сентября текущего года, в детской поликлинике появится комфортная зона для кормления грудничков, крытая парковка для колясок, регистратура отрытого типа с электронным информационным табло и удобными стойками, рядом будет располагаться картотека. Здесь же регистраторы будут осуществлять выписку больничных листов. Напротив окна регистратуры расположится игровая комната для детей, которая будет оборудована мягкими диванами, кулером с водой. В холле установят информационные экраны для трансляции профилактических видеороликов и мультфильмов.

Кабинеты педиатров оборудуют новой мебелью. В каждом кабинете будет стоять по два компьютера – один для медсестры, другой – для врача.

В этом же крыле откроется кабинет медицинской статистики и аналитики, кабинет неотложной помощи, где дети с высокой температурой и острыми симптомами в срочном порядке смогут получить первичный медицинский осмотр. Там, где ранее располагалось помещение по выдаче молочной смеси, после ремонта разместятся кабинеты детского хирурга, перевязочная и манипуляционная. При главном входе будет оборудован пандус для маломобильных групп и автоматические двери.

ИСТОЧНИК KP.RU