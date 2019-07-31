СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-31T10:34:43+03:00

В Советском спустя шесть лет за присвоение 24 миллионов рублей судят директора кредитного кооператива. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Кредитного потребительского кооператива, расположенного в городе Советский.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, женщина обвиняется в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Злоумышленница, являясь руководителем кредитного потребительского кооператива, в период с марта 2012 по февраль 2013 года оформляла фиктивные договоры займа на членов кооператива, которые о кредитах на них ничего не знали и денег по договорам не получали.

Также мошенница заключала с обратившимися к ней югорчанами договоры вкладов и передачи личных сбережений, сведения о поступлении денег от вкладчиков в бухгалтерском учете не отражала.

В результате преступных действий обвиняемой был причинен материальный ущерб в общем размере более 24 млн. рублей, из которых гражданам – более 11 млн. рублей, Кредитному потребительскому кооперативу – около 13 млн. рублей.

Действующим руководством кооператива ущерб, причиненный югорчанам, возмещен в полном объеме.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU