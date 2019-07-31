Вартовчанин на автобусной остановке украл у пенсионерки женскую сумочку
Ожидая автобус на остановке, югорчанка осталась без сумочки, в которой были деньги и телефон. Полиция Нижневартовска задержала накануне подозреваемого в краже.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 47-летний мужчина, находясь на автобусной остановке по улице 60 лет ВЛКСМ, похитил сумку с деньгами и сотовым телефоном, принадлежащие 58-летней женщине. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 6000 рублей. Похищенное изъято.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU