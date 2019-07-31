Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке
Руководитель представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве Российской Федерации и в субъектах РФ- заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фануза Арсланова покидает пост по собственному желанию с 1 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение подписала глава региона сегодня, 30 июля.
Фануза Шарафиевна Арсланова с 2010 года занимала названную должность. На протяжении девяти лет руководила представительством региона при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации, представляя интересы югорчан в правительстве страны и в федеральных органах власти.
Решение о замещении должности заместителя губернатора – руководителя представительства при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации будет принято главой региона в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU