2019-07-31T07:51:16+03:00
Общество

Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке

Она уходит по собственному желанию
Алена Кульмухаметова
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Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставкеЗаместитель губернатора Югры заявила о своей отставкеФото: Татьяна Коркина
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Руководитель представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве Российской Федерации и в субъектах РФ- заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фануза Арсланова покидает пост по собственному желанию с 1 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение подписала глава региона сегодня, 30 июля.

Фануза Шарафиевна Арсланова с 2010 года занимала названную должность. На протяжении девяти лет руководила представительством региона при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации, представляя интересы югорчан в правительстве страны и в федеральных органах власти.

Решение о замещении должности заместителя губернатора – руководителя представительства при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации будет принято главой региона в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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