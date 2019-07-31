Заместитель губернатора Югры заявила о своей отставке

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-31T07:51:16+03:00

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Руководитель представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве Российской Федерации и в субъектах РФ- заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Фануза Арсланова покидает пост по собственному желанию с 1 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение подписала глава региона сегодня, 30 июля.

Фануза Шарафиевна Арсланова с 2010 года занимала названную должность. На протяжении девяти лет руководила представительством региона при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации, представляя интересы югорчан в правительстве страны и в федеральных органах власти.

Решение о замещении должности заместителя губернатора – руководителя представительства при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации будет принято главой региона в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU