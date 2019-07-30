В Сургуте устанавливают заборы из металлопластика

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-30T15:33:38+03:00

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В рамках дорожной кампании в Сургуте устанавливают современные заборы из металлопластика. В прошлом году в городе уже поставили 1300 метров таких ограждений. До конца года новые заборы появятся еще на 14 улицах.

Как сообщили в администрации города Сургут, процесс перехода с железных заборов на металлопластиковые сейчас активно идет в Екатеринбурге. Сургут наравне с городом-миллионником внедряет новые ограждения вдоль дорог. Срок службы металлопластиковых заборов составляет более десяти лет. Они выдерживают перепады температур от -50 до +50 градусов, не меняя при этом своей структуры.

- Первые заборы из пластика установили в Сургуте ещё в прошлом году в качестве эксперимента. Ограждения стойко выдержали суровую зиму, сохранив первоначальный вид. Ещё одним преимуществом является их стоимость. Погонный метр пластикового забора стоит восемь тысяч рублей, металлического — около 11 тысяч рублей, – подчеркнул начальник отдела дорожного хозяйства и обеспечения организации дорожного движения Олег Черемисин.

Новые заборы уже можно увидеть на улицах Мелик-Карамова и Киртбая. Установка ограждений в Сургуте идет согласно ГОСТу — вдоль нерегулируемых пешеходных переходов.

Главные преимущества ограждений – долговечность, морозостойкость, они не нуждаются в ежегодной покраске и особом уходе, их легко монтировать случае повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU