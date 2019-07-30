2019-07-30T09:47:41+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе задержан с партией наркотиков молодой мужчина

Злоумышленник успел навариться на преступном бизнесе
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе задержан с партией наркотиков молодой мужчина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Пыть-Яхе задержан с партией наркотиков молодой мужчина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Житель Пыть-Яха обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах и в отмывании денег, полученных преступным путём.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, 26-летний злоумышленник купил у неустановленного лица запрещенные средства растительного происхождения, которые расфасовал и бесконтактным способом – через закладки, реализовывал на территории Пыть-Яха. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 180 грамм наркотика. Кроме того, чтобы скрыть источники поступления денег, наркоторговец отмыл 160 тысяч рублей.

Наркосбытчик заключен под сражу, где будет ожидать вынесения приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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