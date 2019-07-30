Впервые в Ханты-Мансийске пройдет окружной форум «Добрая среДА»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-30T07:53:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Югры 28 сентября на большой площадке встретятся граждане-получатели социальных услуг, социальные предприниматели, лидеры социальных проектов со всего округа и представители власти.

- Мы предположили, что если мы объединим людей без акцента на возраст или другие особенности, но с учетом их потребностей, мы сможем привлечь большее число сторонников и добиться еще больших результатов в социализации таких граждан, – рассказала один из организаторов форума-фестиваля «Добрая среДА» – директор АНО Центр предоставления социально-полезных услуг «Душевные люди» (г. Нягань) Марина Ахметгалиева.

На форуме-фестивале запланирована работа многочисленных тематических секций, где будут продемонстрированы достижения пожилых югорчан, лучшие практики «серебряного» волонтерства и уникальные социальные технологии.

Участников форума пригласят на консультации различных экспертов, групповые занятия спортом, мастер-классы и концертные выступления гостей и участников.

Принять участие в мероприятие уже изъявили желание более 15 социальных предпринимателей из Нягани и Ханты-Мансийска, в дельнейшем география делегатов будет расширяться.

ИСТОЧНИК KP.RU