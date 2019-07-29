СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-29T15:31:01+03:00

На даче в Когалыме с наркотиками задержан парень. Фото с сайта pixabay.com

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Злоумышленника удалось выявить во время рейда по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, на территории СОНТ «Рощино» в Когалыме.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, у 19-летнего ранее несудимого безработного парня в кармане брюк полицейские обнаружили спичечный коробок, внутри которого находился прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты подтвердили, что указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,46 грамма. Молодой человек пояснил, что купилнаркотик для личного употребления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Наркоману грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU