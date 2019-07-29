2019-07-29T09:32:07+03:00
Общество

В Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог

Нареканий к выполнению работ нет
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается масштабный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 12 из 14 запланированных участках ведут либо завершают работы. Некоторые магистрали готовятся к сдаче. Реализацию проекта в городе оценили федеральные эксперты.

С рабочим визитом Нижневартовск посетил заместитель начальника «Уралуправавтодор» Алексей Комольцев. Он осмотрел улицы Спортивную, Пермскую, Интернациональную, Лопарева, Ленина.

В ходе встречи дорожник пообщался с подрядчиками и дал ряд рекомендаций. Одна из них касалась использования при асфальтировании дорог полимерной ленты. Оно позволяет делать дороги практически без продольных стыков. Показательный пример – улица Ленина, которая сделана с одним лишь швом. Работа по ремонту этого участка дороги продолжается согласно установленным срокам.

В целом Алексей Комольцев дал положительную оценку качеству и темпам работ в Нижневартовской агломерации. Такая же проверка состоялась в городах Ханты-Мансийске и Сургуте – муниципалитетах, которые также вошли в национальный проект #БКАД. Эксперт подчеркнул, что нареканий к выполнению работ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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