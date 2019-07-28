СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-28T07:00:06+03:00

20 человек эвакуировали из пожара по ул. Строителей в Ханты-Мансийске Фото: Татьяна Коркина

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В Ханты-Мансийске вчера вечером, 27 июля, в 18.31 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Строителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, из пожара было эвакуировано 20 человек, в т.ч. 8 детей.

Возгорание удалось локализовать в 18.51, ликвидировать открытое горение – в 18.52. Тушили пожар 6 единиц спецтехники МЧС и 15 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU