2019-07-27T17:12:09+03:00
Общество

Стартовали съемки фильма о выдающихся югорчанах

Губернатор разбила тарелку «Были. История о легендах Югры» по кинотрадиции
Мария Васильева
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Стартовали съемки фильма о выдающихся югорчанах. Фото с сайта правительства ЮгрыСтартовали съемки фильма о выдающихся югорчанах. Фото с сайта правительства Югры
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Съёмки цикла короткометражных фильмов проекта «Были. История о легендах Югры» стартовали 26 июля в Ханты-Мансийске.

Центральным персонажем в первом эпизоде стал первооткрыватель югорской нефти Фарман Салманов. Исполнитель этой роли Арслан Мадаминов подчеркул, что играть столь выдающегося земляка – это огромная ответственность: «…когда ты изучаешь его биографию, то понимаешь, сколько сил потратил человек, чтобы достичь цели».

Губернатор разбила тарелку по кинотрадиции. Фото с сайта правительства Югры

Губернатор разбила тарелку по кинотрадиции. Фото с сайта правительства Югры

В первой части киноленты появятся и такие выдающиеся герои, как председатель Ханты-Мансийского окрисполкома Антонина Григорьева, первый руководитель Остяко-Вогульского округа Яков Рознин, меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков.

Фармана Салманова сыграет Арслан Мадаминов

Фармана Салманова сыграет Арслан Мадаминов

Весь цикл будет состоять из 5 картин хронометражем 10-12 минут. Основными приемами реализации проекта станут реконструкция, обращение к архивам и личным коллекциям. Помимо Ханты-Мансийска съёмочные площадки развернуться в Сургуте, Берёзовском районе, поселках Селиярово и Троица.

Работу над проектом планируется завершить уже в сентябре. А сама презентация фильма состоится только 10 декабря – в день рождения Югры. Кроме того, кинолента будет размещена на медиапортале Русского географического общества.

Отметим, что проект «Были. История о легендах Югры» стал победителем первого конкурса гранта губернатора в 2019 году и теперь курируется губернатором автономного округа Натальей Комаровой. Сама суть гранта – поддержка социально-значимых проектов некоммерческих организаций и отражение общественного запроса. Вот почему в интервью Наталья Комарова называет этот цикл фильмов «народным кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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